CdS su Spalletti: “Tecnico vero e leader dei suoi calciatori”

Il Corriere della Sera, dedica spazio al Napoli, dando credito positivo all’operato del tecnico Luciano Spalletti che in questi mesi ha lavorato e costruito un Napoli pazzesco:

“Luciano da Certaldo ha avuto il coraggio di gestire con naturalezza la fine di un ciclo e l’addio di giocatori che a Napoli hanno scritto la storia, come Mertens, Insigne e Ospina e ricreare entusiasmo. Come? Scegliendo sostituti motivati, al posto di chi era, sì forte, ma anche saturo. Il nuovo capitano si chiama Di Lorenzo, viene dalla gavetta della C. Leadership silenziosa e fattiva. Da marzo a giugno il Napoli ha ceduto alla forza del Milan, osservandolo, provando a prenderne le sembianze. Per necessità economiche, anche. Bravo il d.s. Giuntoli a scovare talenti come Kvaratskhelia, il georgiano sondato dalla Juve e poi snobbato; come il coreano Kim che Spalletti non ha mai definito sostituto di Koulibaly ma uomo che, per ruolo, ne prende il posto”. Si legge sul quotidiano.