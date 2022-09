L’ex Bigon: “Milan-Napoli? Non sarà decisiva”

Albertino Bigon, doppio ex di Milan e Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni per “La Gazzetta dello Sport” sulla gara di questa sera tra i rossoneri di Pioli e gli azzurri di Spalletti:

“Una grande partita. Due squadre attrezzate per vincere. Non sarà decisiva, sicuramente bella. Il Milan non ha Leao, ma produce buon calcio con giocatori intelligenti: Maignan, Giroud, Tonali. Il Napoli senza Osimhen? Non mancano i sostituti. A me piace moltissimo Anguissa. E poi Kvaratskhelia, giocatore splendido, una fantastica sorpresa”.