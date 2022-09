Insigne torna in campo col Toronto ma la sua squadra cade ancora: batosta contro l’Orlando City

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, sta vivendo un vero e proprio dramma fuori dal campo dopo la perdita prematura del figlio di cui era incinta sua moglie Genny. Il centravanti di Frattamaggiore, ora in forza al Toronto, è tornato in campo con la maglia del suo nuovo club nella sfida della notte italiana contro Orlando City.

Nonostante il ritorno in campo di uno dei giocatori più rappresentativi, i canadesi hanno perso malamente la sfida, venendo asfalati per 4-0. Brutto rientro in campo per il capitano azzurro, Non un ritorno felice, quello dell’ex capitano azzurro, rimasto in campo per tutti i 90′.