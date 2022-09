FOTO – Napoli a Milano, visita speciale per gli azzurri in ritiro

Gli azzurri sono stati salutati dal noto Salt Bae, proprietario delle steakhouse a marchio ‘Nous-Ret’ dislocate nelle città più apprezzate di tutto il mondo. L’imprenditore ed infuencer, amico di tantissimi calciatori, è stato ospite speciale nel ritiro milanese del Napoli.

Gli azzurri saranno impegnati nel capoluogo lombardo per il match contro il Milan e alla vigilia della partita Salt Bae è stato con gli azzurri e Luciano Spalletti in ritiro, come testimoniano gli scatti postati dal club su Twitter: