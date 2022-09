Corbo: “A livello societario il Napoli è meglio della Juve, come dimostrato dal mercato”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha fatto un confronto tra la società del Napoli e quelle della Juventus, considerando quella azzurra migliore. Ecco le sue parole in merito: “Le società non devono seguire la corrente e ascoltare i tifosi, perché vogliono i grandi nomi e si basano sui giornali. Il segreto deve essere anche scovare calciatori sul mercato, che sono forti per il futuro per rinnovarsi e potenziarsi. Una società come il Napoli è forte perché sta trovando grandi giocatori, cosa che non succede alla Juve, che si fa attrarre dai nomi dei giocatori”.