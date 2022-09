Milan-Napoli – Il big match tra squadre giovani con voglia di vincere e di dimostrare

Domani alle 20.45 si sfidano alla Stadio San Siro Milan e Napoli, che attualmente comandano la classifica a 14 punti, al pari dell’Atalanta. I rossoneri sono la squadra campione d’italia e quest’anno puntano al bis, per arrivare allo scudetto numero 20 e alla seconda stella. Mister Pioli ha un gruppo di giovani ragazzi, a cui non manca personalità, infatti lo si è notato già nella passata stagione. Anche il Napoli di mister Spalletti però non è da meno, con un gruppo “nuovo”, più giovane, ma con voglia di vincere e soprattutto fame. Entrambe le squadre sembrano aver deciso di seguire la direzione di un gruppo con grande futuro, ma che allo stesso tempo possa far bene anche nell’immediato, con giovani già pronti e con un futuro da top del calcio mondiale. I rossoneri possono contare su giocatori di altissimo valore, come Maignan, Kalulu, Theo e Tomori, oltre ai Tonali e i De Ketelaere, tra questi anche Leao, vera stella dei ‘Diavoli’, che domani sarà assente per squalifica al big match. Anche gli azzurri hanno dei giocatori di grande calibro, come Raspadori, Kvaratshkelia,Rrahmani, Anguissa e Zielinski, anche negli azzurri però mancherà un top player, il bomber Victor Osimhen è infatti ai box e non sarà del match. Entrambe le squadre giocano un ottimo calcio, che si basa molto sull’estro dei centrocampisti e la bravura sulla fasce. I due allenatori giocano un calcio offensivo, per questo sono tra le prime quattro per gol segnati, e in fase difensiva le squadre subiscono davvero poco, grazie a due difesa davvero molto solide, anche se i rossoneri hanno già subito 6 reti in questo campionato. Il Milan ha avviato il progetto giovani con Maldini e Massara a capo del cambiamento ormai 2 anni fa, e ne hanno avuto i frutti nella passata stagione, con la vittoria del tricolore. Il Napoli con Adl e Giuntoli invece ha optato per il progetto giovani in estate, con l’addio di Mertens, Insigne e Koulibaly, ma si è ritrovato con un gruppo con fame di vittoria grazie alla gioventù e all’incoscienza della giovane età di un gruppo davvero forte e unito. Domani sarà un grande banco di prova per gli azzurri di Spalletti, che potranno dimostrare di essere una grande squadra e di poter puntare in alto in questo campionato, dando una prova di maturità e forza, contro una squadra che parte con tutti i pronostici a favore per la vittoria finale.