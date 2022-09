Agostinelli: “Il Napoli ha continuità di rendimento in partita. Spalletti vuole tranquillizzare Kvara”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Milan-Napoli non può decidere chi vince lo scudetto, ma di sicuro queste due sono pretendenti allo scudetto. L’Inter non la escludo mai, mentre la Juve la vedo addirittura peggio dello scorso anno. Lo scudetto se lo giocheranno, ancora una volta, le milanesi con il Napoli. In questo momento il Milan soffrirà di più l’assenza di Leao, Pioli non stravolgerà il 4231 perché non vuole dare un messaggio di troppo timore contro questo Napoli. Staremo a vedere, è una partita equilibratissima. I rossoneri hanno un gioco particolare, ma io ho visto poche squadre giocare come il Napoli. Gli azzurri hanno una continuità di rendimento durante la partita, stiamo parlando di un Napoli che ad oggi può mettere in difficoltà chiunque”.

“La psicologia di Spalletti vuole tranquillizzare Kvaratskhelia che è troppo sulla bocca di tutti, quando le cose vanno bene devi smorzare questi toni. Spalletti fa benissimo perché è un ragazzo giovane, faccio i complimenti a Giuntoli per aver preso con pochi soldi Anguissa e Kvaratskhelia. Kim vorrei vederlo ancora un po’, mentre gli altri due sono già due grandissimi giocatori. Un certo egoismo da parte di un attaccante è buono, ed è giusta la gestione di Spalletti. Potrebbe anche essere giusto, un giorno, mettere Kvaratskhelia in panchina 2/3 partite”.