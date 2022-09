Gallo consiglia a Spalletti: “Farei calciare i rigori a Kvaratskhelia”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli sempre: o no?’. “Luciano Spalletti è molto più comunista di Maurizio Sarri, su questo non c’è dubbio. Il mister ha un concetto particolare di gruppo, è un aspetto sul quale conta molto. Il suo Napoli, però, ha un problema sui rigori: ne ha già sbagliati tre, sui cinque avuti in coppa. Personalmente, li farei calciare a Khvicha Kvaratskhelia, perché è il giocatore più forte della rosa azzurra. Spalletti, però, evidentemente la pensa in maniera diversa”.

Gallo ha poi aggiunto: “Non è un caso che queste soddisfazioni stiano arrivando adesso, con un Napoli fortemente cambiato. Le vittorie recenti a cui stiamo assistendo sono le vittorie del mercato, perché hanno visto i nuovi acquisti grandi protagonisti. Anche Giovanni Simeone, ieri, mi è piaciuto”.

“Kalidou Koulibaly era in panchina, nella partita di Champions contro il Salisburgo. Questo non significa che sia scarso, ma secondo me il gruppo vecchio andava smantellato molto prima: quella squadra è sempre arrivata ad un passo dalla vittoria ed ha sempre perso. La squadra attuale, invece, come dice anche Spalletti, ha carattere: le manca quel carico di ‘sconfittismo’ che avevano i giocatori precedenti”.