Gazzetta – Spalletti: “Simeone è più scattante, attacca la profondità…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Il tecnico toscano si è soffermato sulla partita di questa sera (ore 21:00) tra Rangers e Napoli e ha parlato di Simeone. Il Cholito potrebbe partire dal 1′, andando a sostituire l’infortunato Victor Osimhen.

Queste le parole di Spalletti: “Con Simeone si attacca la profondità. A lui piace e va anche oltre la tribuna per inseguirla. Lui è fortissimo. Quando lo faccio entrare e gli voglio spiegare le cose, è già pronto e freme: Fammi giocare che sto 30 secondi in più in campo. Questo è l’atteggiamento che mi piace vedere nei miei ragazzi”.