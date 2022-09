Mimmo Malfitano, penna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’impatto di Kvara.

Il giornalista a Radio Goal ha messo in atto un paragone con Lorenzo Insigne: “Kvaratskhelia è fortissimo, vale almeno Insigne quasi per tre volte. Lorenzo è un giocatore normale, cosa che ho sempre pensato. Kvara è un fuoriclasse, sta dimostrando il suo valore sempre di più”. Queste le parole di Malfitano, che ha espresso il suo parere dopo la clamorosa partenza in maglia azzurra di Kvara.