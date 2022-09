Bargiggia su Twitter: “Ecco quante partite salterà Osimhen”

Paolo Bargiggia dal suo profilo Twitter ha confermato l’assenza di Victor Osimhen per le prossime gare.

Secondo il giornalista sportivo, infatti, l’attaccante nigeriano dovrebbe tornare quasi sicuramente con il Milan a San Siro nel big match della settima giornata, in programma domenica 18 settembre alle ore 20:45. Non sarà presente, dunque, per le prossime due sfide con lo Spezia e in trasferta a Glasgow contro i Rangers nel secondo turno di Champions League. Il Napoli dovrà fare a meno del suo numero 9, ma le alternative hanno dimostrato di non far rimpiangere l’ex Lille: il Cholito Simeone e Giacomo Raspadori si candidano ad una maglia da titolare nelle prossime due sfide.