Sky – Questa la probabile formazione anti Napoli di Klopp

Il Liverpool non sta vivendo un gran momento, e in Premier i risultati arrivano con molta fatica. I Reds non sembrano essere quelli visti nella passata stagione, ma sono pronti a fare il loro esordio in questa Champions da campioni uscenti, e vorranno dimostrare di ambire a vincere la competizione. Klopp torna a Napoli per la quarta volta da allenatore, in uno stadio che storicamente non gli è favorevole, 3 sconfitte e 0 vittorie il bilancio del tedesco. La probabile formazione con cui i finalisti della passata stagione potrebbero scendere in campo ci viene fornita da Sky, con il trio d’attacco che dovrebbe essere formato da Salah, Nunez e Diaz. Ecco la probabile formazione:

433 – Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Milner, Salah, Nunez, Diaz