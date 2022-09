Tuttosport – Se Osimhen non sarà titolare pronto il piano b di Spalletti

Giacomo Raspadori potrebbe partire titolare questa sera e debuttare in Champions con la maglia del Napoli. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport che sostiene l’eventuale schieramento del numero 81 in caso di mancata titolarità di Victor Osimhen.

“Dovesse decidere di non rischiare Victor Osimhen, che solo oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, Luciano Spalletti dovrà scegliere chi giocherà al suo posto. Le opzioni sono due: Giacomo Raspadori, che giocherebbe in una isolita veste di centravanti, e Giovanni Simeone, quello che sarebbe il sostituto di ruolo a Osimhen. L’allenatore di Certaldo, non dovesse avere rassicurazioni da Osimhen, sembrerebbe intenzionato a puntare sull’ex Sassuolo”. Si legge sul quotidiano.