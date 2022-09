Stando alle ultime rivalazioni del Cies, Centro Internazionale di Studi sullo Sport, il Napoli domina sul mercato italiano. Infatti il Cies si è occupato di estrarre le varie spese dei club italiani nelle ultime sessioni di mercato. Da questi dati statistici gli azzurri sono al secondo gradino di questa importante selezione in Italia. Aurelio De Laurentiis ha messo a disposizione della squadra una cifra pari a 387 milioni di euro. Somma notevole che ha permesso agli azzurri di rattoppare e sistemare le varie zone del campo. In Italia però, non è la squadra più “spendacciona”. La Juventus di Agnelli ha superato gli azzurri con 473 milioni di euro spesi. Quasi cento milioni in più per i bianconeri. A concludere la Top 5 si presentano in ordine: l’Inter con 286 milioni, la Roma con 272 milioni e chiude le prime cinque posizioni l’Atalanta. Per la Dea 263 milioni di euro spesi dalla dirigenza. Dati inaspettati per i partenopei e per Adl, sempre accusato dai tifosi di non rendere competitiva la rosa.