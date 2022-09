L’inizio della Juventus in Champions League fa storcere il naso ai tifosi. Tutti sapevano il pericolo PSG e la loro forza in uno stadio come il parco dei Principi, sempre un inferno per gli avversari. L’attenzione era puntata sul giocatore stella dei parigini, Kylian Mbappé, il quale ha messo a referto una doppietta all’esordio in Champions League della nuova stagione. Il primo timbro è arrivato dopo appena 5′, l’altro invece al 22′. La Juventus prova a rientrare in partita ma dovrà aspettare l’inizio del secondo tempo. Infatti al 53′, Weston Mckennie dimezza il vantaggio dei padroni di casa e accende un briciolo di speranza nei bianconeri. Nulla da fare perché il triplice fischio arriva e il risultato rimane lo stesso. Primi tre punti per i francesi, ritorno a casa amaro per la squadra di Allegri che può rifarsi nei successivi match del girone.