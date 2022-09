Il Liverpool arriverà questa sera a Napoli, dopo aver svolto la rifinitura in Inghilterra. Il charter dei Reds arriverà a Capodichino intorno alle 19.30. Da lì la squadra si sposterà direttamente al Maradona per la conferenza stampa della vigilia del tecnico Jurgen Klopp. L’incontro con la stampa è previsto per le ore 20, ma visto l’orario previsto di atterraggio è probabile che la conferenza venga posticipata di alcuni minuti.