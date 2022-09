Il Mattino – De Laurentiis opzionò Klopp, ma poi decise di prendere Sarri

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un clamoroso retroscena riguardante l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Secondo il quotidiano infatti Klopp è uno di quei tecnici molto apprezzati da Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro ha sempre apprezzato il lavoro dell’allenatore tedesco che nel corso della sua carriera è riuscito a far giocare le proprie squadre un calcio molto spettacolare, determinato e producente. Il patron del Napoli aveva pensato a lui dopo l’addio di Rafa Benitez, ci furono alcuni contatti, ma la trattativa non andò in porto. Alla fine si decise di puntare su Maurizio Sarri.