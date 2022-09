In queste ore, prima della gara tra Napoli e Liverpool, Spalletti è preoccupato in quanto ci potrebbe essere una defezione non da poco per il club azzurro.

Infatti, Victor Osimhen, nell’allenamento mattutino, ha svolto solo lavoro differenziato e potrebbe saltare il debutto in Champions al Maradona, debutto che tanto aspettava.

Spalletti si sta tutelando e sta valutando le ipotesi in caso dovesse sostituire Osimhen; il sostituto naturale in rosa è Giovanni Simeone, ma non è da escludere l’ipotesi di un Raspadori falso nueve.

Fonte: SportMediaset.