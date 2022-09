Il Mattino – Cannavaro: “Il pressing del Liverpool è micidiale…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Fabio Cannavaro.

L’ex campione del mondo nel 2006 sarà una delle voci di Prime Video in vista della partita di Champions League tra Napoli e Liverpool, insieme a Pocho Lavezzi e Ciro Ferrara: “Che grande notte di calcio che mi aspetta. Non so perché, ma un briciolo di emozione ce l’ho per questo mio ritorno sia pure come commentatore. La cosa più difficile sarà trattenere la mia gioia quando il Napoli farà gol”.

Sulla partita: “I Reds sono spietati, sono cinici, vivono sugli errori che i propri avversari commettono sulla trequarti, pressano e ti

spingono a sbagliare. E appena lo fa ti puniscono. Il Napoli dovrà avere le antenne drizzate al massimo. È un lavoro fondamentale quello che dovranno fare i vari Lobotka, Anguissa, Zielinski: perché il Liverpool difficilmente ti grazia perché vive per questo”.