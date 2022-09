Rai – Sfumato Navas si punta sul rinnovo di Meret. Si può chiudere già a settembre

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato della questione del rinnovo di Alex Meret ai microfoni della trasmissione TgSport, in onda sulla Rai. Secondo quanto riportato, sfumato l’ingaggio di Keylor Navas, la dirigenza azzurra ha deciso di puntare in casa, in questo caso sul rinnovo di Meret. Il suo contratto dovrebbe essere pronto entro il mese di settembre. Il Napoli tratterà con l’agente Pastorello le condizioni del nuovo accordo. Al portiere è stato proposto 1,2 milioni più 300mila euro di bonus facilmente raggiungibili.