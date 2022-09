Spalletti a KKN: “Dobbiamo trovare gli equilibri. Lazio? Una squadra in salute”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto al termine della partita Napoli-Lecce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Siamo ancora agli inizi, dobbiamo trovare gli equilibri e valutare tante cose. Certe partite saranno sempre più difficili perché anche le neopromosse hanno fatto vedere di potersela giocare. Secondo tempo? Abbiamo fatto meglio perché abbiamo ripreso il pallino in mano, ritrovato le distanze, e ci siamo mantenuti più corti. Abbiamo sbagliato qualche imbucata al limite dell’area e siamo stati anche sfortunati nei palloni che abbiamo messo dentro. Lecce? Sono stati bravi, ma noi non siamo stati bravi nella riaggressione immediata e ci hanno fatto correre all’indietro, facendoci spendere più energie. Nuovi arrivati non in condizione? Sì, sono arrivati da poco. Devono giocare, anche se non hanno fatto così male. Colombo? Ha fatto un grandissimo gol. Quando i calciatori hanno qualità possono realizzare questo tipo di gol, bisogna evitare di concedergli quegli spazi dal limite dell’area. Modulo? Vogliamo interpretarli entrambi. Si va avanti per la nostra strada nonostante il passo falso. Lazio? C’è poco tempo per pensare, bisogna farsi trovare pronti perché affrontiamo una squadra in salute“.