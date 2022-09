OPTA – Meret para un rigore al Maradona! Non accadeva da 12 anni: il dato

Le tante voci di mercato in entrata ed i tanti dubbi maturati nelle ultime stagioni non hanno scalfito minimamente la freddezza di Alex Meret! Il portiere del Napoli, nel match di ieri sera contro il Lecce, ha parato il rigore a Colombo che avrebbe fatto passare in vantaggio gli ospiti. Una gran giocata che gli è valsa la palma di migliore in campo soprattutto se si valuta un dato del tutto sorprendente che riguarda le partite casalinghe del Napoli. Secondo i dati OPTA, infatti, un portiere azzurro non neutralizzava un penalty addirittura dal gennaio 2010 quando, a difendere i pali dei partenopei, c’era Morgan De Sanctis!