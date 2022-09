De Maggio: “Per Navas non è ancora finita, potrebbe arrivare anche domani”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato di situazioni di calciomercato nel corso della trasmissione da lui condotta, Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra queste, si è parlato di Keylor Navas, il cui arrivo appare in salita. Secondo quanto riportato, il costaricano potrebbe arrivare anche nella giornata di domani venerdì 2 settembre, a patto che però si svincoli dal Paris Saint-Germain. E nel caso, bisognerebbe inserirlo nella lista Champions, che va consegnata domani. Adam Ounas invece, appare molto vicino al Lille, potrebbe trattarsi dell’ultima operazione del Napoli. Su Cristiano Ronaldo, come riportato, ancora nessun segnale.