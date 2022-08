Da qualche giorno la notizia che sta prendendo più quota è l’accostamento di Cristiano Ronaldo al Napoli. Secondo alcuni il portoghese vorrebbe giocare in maglia azzurra per competere nuovamente per la Champions League. Per altri il calciatore avrebbe rifiutato l’opzione partenopea viste le scarse possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione europea con i campani. Il Daily Mail però ha lanciato messaggi di speranza per l’approdo di CR7 tra le fila di Spalletti. Giovedì il mercato volgerà al termine però, dunque rimango due gironi abbondanti per portare al termine l’affare. Mendes dovrà lavorare duro come mediatore anche se molti considerano fallita la trattativa.