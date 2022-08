Tuttomercatoweb – Ambrosino vicino al Como: le ultime

Giuseppe Ambrosino scalpita in direzione del Como.

Ne ha parlato l’edizione odierna del sito di Tuttomercatoweb, secondo cui l’attaccante della primavera del Napoli potrebbe finire in Serie B in prestito al nuovo club di Henry e Fabregas: un’opportunità per mettersi in gioco e farsi le ossa in un campionato in cui i giovani hanno sempre avuto modo di esprimersi. Discorso che possono certificare i vari Zerbin e Gaetano, ora probabilmente confermati in prima squadra dopo un’ottima stagione in Serie B.