Secondo il quotidiano Manchester Evening News, il Napoli sarebbe ancora sulle orme di Cristiano Ronaldo.

Come riportato dal giornale di Manchester, infatti, il Napoli sarebbe intenzionato a prendere il campione portoghese sia a titolo definitivo che in prestito: nonostante questo, però, la formula del prestito sembrerebbe essere la più fattibile date anche le poche ore che mancano per la fine del calciomercato in entrata e in uscita: Mendes avrebbe convinto il Napoli a fiondarsi sull’affare.