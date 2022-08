Sportitalia – Navas, operazione collegata con Fabian Ruiz. Lo spagnolo sta per essere liberato”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato della possibilità che Keylor Navas possa vestire la maglia del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

“Adesso bisogna chiudere. E questa è, sempre più, la strada. Fabian Ruiz al Paris Saint–Germain. Paredes alla Juve. Keylor Navas al Napoli. Sono operazioni collegate, anche se sembrano… scollegate. Fabian Ruiz può essere la prima svolta per una cifra di circa 25 milioni, bonus compresi, il Napoli sta per dare il via libera. A quel punto Paredes verrebbe liberato per la Juve, dopo un inseguimento di oltre 100 giorni, la priorità per il centrocampo di Allegri. Operazione da circa 15 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto che può diventare obbligo. Navas non vede l’ora di andare a Napoli, la trattativa non ha avuto momenti di ombra ma bisogna semplicemente perfezionare la risoluzione che possa permettere al portiere di avere un anno dei due che ancora gli spettano. Poi sarebbe libero di firmare un biennale con eventuale opzione per la felicità di Spalletti che lo aspetta. Giorni caldissimi, la tripla strada è quella indicata”.