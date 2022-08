Sky – Navas, il Napoli ha fiducia. Ci sono dei legami con l’operazione Fabian Ruiz. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato della situazione legata a Keylor Navas nel corso della trasmissione Calciomercato l’originale in onda su Sky. Secondo quanto riportato, il Napoli continua ad avere fiducia nel poter ingaggiare il costaricano, anche aspettandolo fino all’ultimo giorno. L’operazione è slegata da quella di Fabian Ruiz, anche se non del tutto. I parigini hanno offerto 20 milioni per il centrocampista, mentre il Napoli vuole di più per poter dare un ingaggio superiore al portiere. Probabilmente la conclusione arriverà nel corso della prossima settimana.