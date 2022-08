Oltre agli assist e ai gol messi a referto nei primi due match, Khvicha Kvaratskhelia, è diventato una star dei dribbling. Già era nota a tutti la maestranza con la quale supera gli avversari è notevole. Si è messo in mostra con giocate spaziali tanto da rubare i cuori dei tifosi. Nei primi 180′ di gioco, il georgiano ha concluso con l’80 % dei tentativi. Percentuale sopra le righe in Serie A. Per distacco il migliore su tutti. Quello che si avvicina di più è Rafael Leao con il 61,50 % al secondo posto. Nella top 5 compare un altro napoletano, Piotr Zielinski. Il polacco è fermo al 50 % secondo il sito WyScout.