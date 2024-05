Modugno: “Gasperini ha due possibilità, dopo la finale”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista di Sky Francesco Modugno, dicendo la sua su Gasperini:

“Dopo una stagione così disgraziata qualcuno potrebbe aver voglia di cambiare. Non so se il risultato di stasera può incidere sulla venuta o meno di Gasperini sulla panchina del Napoli. Perché mi vien da pensare che se perdi dirai di non poter andar via da Bergamo senza aver festeggiato e raccolto quanto hai seminato. Se vinci potresti dire che è il momento opportuno per andar via oppure potresti pensare a quanto è stato bello vincere”.