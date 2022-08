Il matrimonio tra il Napoli e Simeone si doveva fare, era destino e confermarlo fu lo stesso calciatore. Oggi però ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un messaggio per la sua ex squadra. Esperienza che lo ha fatto crescere definitivamente probabilmente e a sottolinearlo è stato anche l’argentino: “Cari tifosi gialloblù e cara Verona. Gli ultimi giorni sono stati frenetici e confusi alla fine però vi ho lasciati. Volevo solo ringraziarvi tutti per ogni singolo momento goduto assieme. In questa città la passione calcistica e in particolare per l’Hellas ti attraggono. Per questo vi porterò sempre nel mio cuore soprattutto dopo la magnifica stagione passata al vostro finaco. Spero che farete lo stesso con me. Vi saluto nuovamente, grazie Verona”. Parole piene di amore e commozione per il Cholito, pronto a iniziare una nuova avventura successivamente alla gloriosa annata in maglia scaligera.