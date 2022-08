Solo due giornate e la piazza napoletana già sogna. Verona e Monza mandate KO da un perfetto Napoli. Gol a raffica e calcio champagne per far esaltare la tifoseria attraverso i nuovi acquisti e conferme dello scorso anno. In 180′ la squadra azzurra ha scalato le classifiche fino a prendersi la scena da protagonista assoluto. Ben 47 tiri, come la Roma di Mourinho. La differenza che la Roma ha siglato solo due gol tra Salernitana e Cremonese. Napoli invece che guida su tutti avendo il miglior attacco, nove reti totali. Le 5 e pesantissime marcature nella trasferta di Verona e poi il poker in casa al Monza. Il calciatore che ha calciato più volte è stato Osimhen, con 15 tiri. Il nigeriano ha segnato due reti nelle due partite giocate. Il miglior marcatore è il neo acquisto Kvaratskhelia, con tre gol. Un Napoli pronto a sorprendere tutti contro ogni pregiudizio iniziale.