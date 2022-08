Nel post gara di Napoli – Juve Stabia è stato intervistato Spalletti. Il mister azzurro ha elogiato innanzitutto i tifosi: “Il Maradona pieno è fantastico. I tifosi ci danno una spinta emotiva impressionante. Da sottolineare la solita costanza e passione con la quale aiutano la squadra. Oggi è stata un allenamento intenso, che serviva al gruppo, perché un conto è allenarti da solo ben diverso è misurarsi con altre squadra. La Juve Stabia, nonostante le due categorie di differenza ha dimostrato una buona posizione in campo. Il loro mister è molto capace, sanno giocare bene a calcio, hanno dimostrato un buon equilibrio e più volte li abbiamo rincorsi. Per quanto riguarda i nuovi acquisti devo dire che mi sono piaciuti. Raspadori si è mosso in base alle sue qualità e soprattutto in zone del campo come la trequarti. Da parte di Simeone ci aspettavamo sacrificio e lavoro fisico, ed il Cholito ci ha ricompensato. Alla fine è stato un’opportunità per tutti di rientrare nella forma fisica perfetta. Il gol di Ndombelè ha rimarcato la partita. Per il modulo? Abbiamo iniziato a giocare in un modo, poi però abbiamo prese delle misure. Momenti come questo ti fanno capire dove devi migliorare o aggiustare qualcosa. Con la Fiorentina vogliamo dare il massimo, come sempre d’altronde. Sappiamo che la trasferta a Firenze non è semplice. Già lo scorso anno abbiamo riscontrato dei problemi con loro ma ripeto, daremo il massimo”. Parole piene di fiducia e gioia per Spalletti, il quale vuole continuare su questa scia.