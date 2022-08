Alvino: “Il mercato del Napoli si concluderà con un portiere”

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e il Napoli è ancora molto attivo. Il Direttore Sportivo del sodalizio campano, Cristiano Giuntoli, potrebbe chiudere ancora diverse operazioni sia in entrata che in uscita (il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz dovrebbe andare al Psg, in partenza ci sarebbe anche Adam Ounas, ndr). Il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss, ha fatto il punto sul mercato del club di Aurelio De Laurentiis.

“Il mercato del Napoli si chiuderà con il botto finale: arriverà il portiere, Keylor Navas. Secondo quanto risulta a me, questa non è una sensazione, ma una certezza. Non sarebbe la ciliegina sulla torta, ma proprio la torta considerando il suo valore”, le parole del giornalista. Carlo Alvino ha poi risposto così a un tifoso che si lamentava per la mancanza di un numero uno forte ed esperto: “Stai tranquillo che il Napoli prenderà il profilo che indichi tu: è un acquisto fortemente voluto da Spalletti”. Chiaro il riferimento al portiere ora al Psg, Keylor Navas.