La trattativa tra Napoli e Sassuolo per il giovane Raspadori, nonostante l’ottimismo del club azzurro perché sostanzialmente il giocatore vuole venire a giocare a Napoli, va avanti e per il momento non arriva ancora a chiusura.

Intanto, però, il Sassuolo ha annunciato l’acquisto di un altro prodigio italiano come Pinamonti, che vuole imporsi nella squadra emiliana come titolare.

Oggi il Sassuolo lo ha annunciato ufficialmente sui propri canali social e ha anche svelato il numero di maglia, la 9, e con questa scelta prende il numero che ha indossato Caputo.