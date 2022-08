Il Napoli, per bocca del vice presidente Edo De Laurentiis, ha rivelato che nonostante la presenza di Meret e Sirigu, va alla ricerca di un nuovo portiere: per questo motivo, Giuntoli lavora su un profilo.

Nelle ultime ore, ci sono stati dei contatti con il PSG non solo per sbloccare direzione Francia la cessione di Fabian, ma anche per parlare di Keylor Navas, portiere destinato a lasciare la Francia.

Al momento, la prima scelta è Navas, mentre Kepa è l’alternativa.

Fonte: Sky Sport.