Ufficiale – Niente Spezia per Meret, il club liguro ha ufficializzato Dragowski.

Alex Meret è stato molto vicino a diventare il nuovo portiere dello Spezia, ma alla fine l’accordo tra il club ligure e il Napoli non è arrivato. Nella giornata di ieri i bianconeri sembravano aver perso il portiere ex Fiorentina Dragowski per alcune incomprensioni contrattuali con il club toscano, che alla fine ha risolto il tutto e il polacco si è trasferito in Liguria per 3 milioni di euro. Il portiere italiano rimane quindi, almeno per il momento, in maglia Napoli, ma una sua cessione potrebbe arrivare a breve, anche perché mister Spalletti sembra volere a tutti i costi uno tra Keylor Navas e Kepa, per cui il Napoli sta trattando da un po’ di tempo.