Nella giornata odierna il Sassuolo ha trovato l’accordo con l’Inter per portare in Emilia Romagna Andrea Pinamonti. Si pensava che dopo quest’accordo ci sarebbe stata un’accelerata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, cosa che però non è arrivata. Al momento si continua a lavorare per trovare una quadra alla trattativa dal punto di vista economico. Come riporta la redazione di Sky Sport l’accordo tra le due società si potrebbe trovare sulla base di 30 milioni fissi e 5 di bonus.