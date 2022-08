Il Monza non vuole perdere le tracce di Petagna.

Ne ha parlato il telegiornale sportivo di Rai Sport, secondo cui era prevista in giornata una telefonata tra Galliani e il procuratore del calciatore ovvero Riso. Il club di Berlusconi sta sondando tuttavia ancora la pista Icardi, che rimane il nome principale per l’attacco delle ultime settimane; nonostante questo, se il Napoli dovesse abbassare le pretese si potrebbe arrivare ad un accordo per Andrea Petagna.