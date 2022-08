L’arrivo al PSG di Fabiàn Ruiz apre le porte della cessione di Paredes.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’acquisto della spagnolo è quasi cosa fatta: nel frattempo, invece, in Italia potrebbe fare il procedimento inverso Leandro Paredes; il centrocampista ex Roma è stato già nel campionato italiano e tornerebbe volentieri in Italia.