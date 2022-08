Sky – Il Napoli proverà a risentire il Sassuolo dopo la partita con il Modena

I contatti Napoli-Sassuolo per arrivare ad un accordo definitivo su Raspadori sono vivissimi.

Ne ha parlato poco fa anche l’edizione pomeridiana di Sky Sport, con ospite Gianluca di Marzio: sono previsti altri colloqui tra oggi e domani, non è da escludere un nuovo incontro proprio dopo la partita di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo che si sta svolgendo proprio in questo preciso istante. Si attendono aggiornamenti in tale direzioni, ma il Napoli sta provando a giocarsi le sue migliori carte a disposizioni pur di convincere il Sassuolo a cedere l’attaccante italiano.