Gazzetta – Spalletti chiama ADL: vuole Giacomo Raspadori a Napoli! Le ultime

Giacomo Raspadori vuole Napoli e il Napoli vuole Giacomo Raspadori. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio alla società azzurra soffermandosi sulle ultime notizie della trattativa con il Sassuolo per l’attaccante. Pare che Spalletti sia intervenuto facendo presente la sua volontà di volere il giovane calciatore in maglia azzurra.

Ci sarebbe stata una telefonata tra l’allenatore e ADL, per accelerare le operazioni. Il Sassuolo chiede 30 mln più bonus per il trasferimento dell’attaccante, Carnevali vuole chiudere al più presto e ascolterà le contro richieste del club azzurro.