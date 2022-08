Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi su Victor Osimhen. I suoi agenti avrebbero telefonato a Cristiano Giuntoli, per chiedere un appuntamento. Il direttore sportivo ha, però, subito fatto presente di non aver intenzione di cedere il nigeriano. Il numero 9 del Napoli non lascerà la squadra per la società si è fuori tempo massimo per poter scegliere una nuova eventuale destinazione.