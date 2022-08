Sky – Napoli-Kepa, previsto incontro tra agente e società: le ultime

Kepa è sempre più lontano da Londra. Il portiere intende lasciare il Chelsea per vivere nuove esperienze e il suo futuro potrebbe essere proprio a Napoli. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport oggi è programmato un incontro tra la società azzurra e l’agente del portiere. In agenda la definizione dei dettagli rispetto alla proposta del prestito. I Blues vorrebbero un prestito secco più bonus legati al passaggio di turno in Champions, il Napoli invece non è della stessa opinione. Si attendono aggiornamenti.