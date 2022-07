Il Napoli chiama l’Inter per un attaccante, le ultime di calciomercato

Il Napoli sta chiamando l’Inter per verificare la possibilità di una cessione di Andrea Pinamonti, a riferirlo è Tuttomercatoweb. L’attaccante nella passata stagione ha giocato nell’Empoli e ha effettuato ben 13 gol e 2 assist con i toscani in serie A. C’è ancora da capire però se la trattativa può andare avanti. I neroazzurri vorrebbero tenere il controllo del giocatore con una ricompra. Su di lui resta vivo l’interesse dell’Atalanta, che è leggermente in vantaggio rispetto al Sassuolo. L’affare Simeone non decolla?