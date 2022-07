Come riportato da Sky Sport, il Napoli risolto il nodo post Koulibaly con la chiusura per Kim si starebbe concentrando sul ruolo del vice Meret. Il club azzurro starebbe pensando seriamente a Kepa. Il portiere del Chelsea potrebbe essere un’opportunità se il club di premier dovesse aprire al prestito. De Laurentiis sarebbe pronto a prenderlo nel caso in cui i blues decidessero di pagare parte dello stipendio. Il giocatore vuole fortemente una nuova avventura.