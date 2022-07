Moggi jr: ”Simeone ottimo giocatore, se ci pensiamo Toni è esploso alla stessa età”

Alessandro Moggi, agente, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Ecco cosa ha detto: “Simeone? È un ottimo giocatore, grande attaccante. Poi le vicende di mercato le lasciamo da parte. È un attaccante da Napoli, da prime 5 del campionato. Giocare con Osimhen? Credo di sì, è una prima punta tipica, attacca bene gli spazi anche lui, è un centravanti di riferimento in area di rigore, ha delle caratteristiche che gli permettono di essere duttile in qualsiasi sistema di gioco. È un attaccante che dovrebbe stare nella rosa di uno dei top club italiani. In questo momento non ha ancora raccolto quello che dovrebbe raccogliere, ma sia a Firenze che a Genoa prima di Verona, ha fatto benissimo. Quest’anno ha siglato 17 gol senza tirare rigori. Il Verona lo ha riscattato sapendo di aver preso un grande attaccante. Ricordiamo che Luca Toni è esploso alla sua età”.