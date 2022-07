Il Corriere della Sera – Napoli, voto 4 al mercato. La squadra che si è indebolita di più

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera, ha scritto a proposito del calciomercato effettuato dalle varie squadre di Serie A. Tra queste, si è parlato anche del Napoli. Questo è quanto riportato:

“Voto 4. Per ora è la squadra che si è indebolita di più con le cessioni di Koulibaly, Mertens, Insigne e con un’alta percentuale di scontenti in squadra. L’umore di Luciano Spalletti è ai limiti di guardia, servono degli arrivi immediati come quello di Kim e strategie alternative di Cristiano Giuntoli. Solbakken potrebbe essere una bella sorpresa”.