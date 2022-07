Visnadi: “Dove lo trovi uno più bravo di Koulibaly? Il Napoli non può permettersi Kepa o Navas”

Gianni Visnadi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

“Napoli? Sono attento e un po’ deluso. A me il Napoli lo scorso anno piaceva tanto, avrebbe potuto vincere lo scudetto sfruttando il calo dell’Inter. Quando c’è stato il testa a testa col Milan forse c’è stato un momento basso. Ad oggi la squadra mi sembra più debole rispetto a quella che abbiamo lasciato il 22 di maggio. Dove lo trovi uno più bravo di Koulibaly? Un amico mio mi ha detto che è bravo Kim. Già solo lì è un salto indietro che fa paura. Poi c’è la questione portiere. Credo che Spalletti sia preoccupato per questa questione. Non credo che il budget del Napoli possa prevedere l’ingaggio di Kepa o Navas a meno che non te li diano gratis. Il PSG ha cambiato politica rispetto all’anno scorso. Neto si può prendere, lo conosciamo, non credo sia una garanzia. Spalletti sopporta Meret, non è che lo apprezza. Poi il mercato è lungo, magari fino all’1 settembre ci sorprenderanno”.