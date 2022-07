Inler: “Kim da prendere subito, è un lottatore”

A Radio Marte è intervenuto l’ex centrocampista azzurro Gokhan Inler che ha detto la sua sul difensore Min-Jae Kim. Ecco quanto detto:

“So benissimo di questo interesse su Min-Jae Kim. Lo conosco, ho giocato contro di lui e segnato. Penso sia da prendere subito. È uno che lavora, dà il massimo. Se il Napoli può acquistare lui ha un leone, lotta. Quando parlavo un anno fa con qualcuno di cui non faccio il nome, dissi di prenderlo se possibile. Io credo in lui, se il Napoli può prenderlo, deve prenderlo subito. Non ha niente di negativo”.